"Барселона" отреагировала на 8-й "Золотой мяч" Месси

Каталонская "Барселона" отреагировала на то, что Лионель Месси стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему футболисту года, сообщают Vesti.kz.

Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем Месси. Аргентинец получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

The 🐐 has done it again!

8️⃣ Ballons d'Or!



The Barça family is proud of you, Leo Messi! 💙❤️ pic.twitter.com/6w2UAI6LKC