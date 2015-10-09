"Барселона" отказалась отпускать Ямаля в сборную и пошла на меры

Каталонская "Барселона" готова пойти на все, чтобы Ламин Ямаль не отправился в сборную Испании во время предстоящей октябрьской паузы, передают Vesti.kz.

Ямалю нельзя рисковать здоровьем ради сборной

Как пишет Diari ARA, врачи и тренерский штаб "сине-гранатовых" уверены, что участие 18-летнего вингера в матчах квалификации чемпионата мира-2026 может обернуться серьезным риском. В сентябре Ямаль уже пропустил четыре игры из-за проблем со здоровьем и лишь недавно вернулся на поле, сыграв 33 минуты против "Реал Сосьедада".

Поэтому в "Барселоне" намерены настоять на том, чтобы форвард остался в их распоряжении, а также представить федерации медицинские заключения, подтверждающие необходимость щадящего режима.

"Барселона" готова спорить со сборной ради здоровья Ямаля

По данным источника, руководство "Барселоны" собирается вступить в переговоры с Королевской федерацией футбола Испании, чтобы отстоять свою позицию.

Ямаль остается одним из самых ярких игроков старта сезона: в четырех матчах Ла Лиги он забил дважды и сделал четыре ассиста. Однако "Барселона" убеждена, что сейчас главное – сохранить здоровье своей молодой звезды, а не рисковать его будущим ради игр за национальную команду.

Отметим, что сборная Испании готовится к двум встречам в октябре – 11-го числа против Грузии и 14-го против Болгарии, и пока не ясно, окажется ли имя Ямаля в заявке.

Ямаля назвали лучшим игроком в мире: известны подробности

Напомним, Ямаль является самым дорогим игроком мира. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро.