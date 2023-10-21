"Барселона" нашла замену Роберту Левандовски

По информации портала Fichajes нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуф Мукоко может продолжить свою карьеру в испанской Примере. Каталонская "Барселона" проявляет интерес к 18-летнему форварду и видит в нем потенциальную замену 35-летнему Роберту Левандовски, сообщают Vesti.kz.

Контракт Юссуфа с "Боруссией" рассчитан до середины 2026 года, а его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Мукоко принял участие в четырех матчах, но пока не смог отметиться результативными действиями.

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