"Барселона" нашла замену Месси, если переход сорвется

"Барселона" подготовила запасной план, если возвращение нападающего "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси в каталонский клуб сорвется, сообщают Vesti.kz.

По информации AS, "сине-гранатовые" проявляют интерес к полузащитнику "Сельты" Габриэлю Вейге. "Барселона" может купить 20-летнего испанца в случае, если переход Месси не состоится.

Отмечается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта убежден в соответствии Вейги стилю игры клуба. Однако каталонцы не будут вести переговоры по трансферу испанца в случае возвращения Месси в команду.

При этом агент Вейги активно ведет переговоры с "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Баварией". Также в услугах молодого игрока заинтересован "Реал", но мадридский клуб пока не вступал в переговоры с представителем футболиста.

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В текущем сезоне Вейга провел 33 матча в составе "Сельты" во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2026 года. Сумма отступных составляет 40 миллионов евро.

Что касается Месси, то у него в июне истекает контракт с ПСЖ. Сообщалось, что аргентинец вернется в "Барселону". СМИ даже писали, что форвард уже принял предложение каталонского клуба, в составе которого он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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