"Барса" усилила интерес к Альваресу и готовит предложение на 130 миллионов

В "Барселоне" заметно усилился оптимизм относительно возможного трансфера Хулиана Альвареса из мадридского "Атлетико", передают Vesti.kz.

По сравнению с ситуацией двухнедельной давности переговоры сдвинулись в более позитивную сторону.

По данным Diario Sport, каталонский клуб готовит новое предложение за аргентинского нападающего в районе 130 миллионов евро. При этом в руководстве понимают, что речь не идет о простом торге: позиция самого игрока стала более значимой и может повлиять на ход переговоров.

Ранее Альварес дал понять, что не исключает ухода из мадридского клуба. В одном из высказываний он отметил, что решение связано с личными амбициями и стремлением осуществить давнюю мечту, подчеркнув, что уже обсудил ситуацию с представителями "Атлетико".

В то же время "Барселона" не рассматривает вариант с предложением на уровне 150 миллионов евро и действует осторожно, учитывая не только финансовую сторону сделки, но и контекст - футболист сейчас находится на чемпионате мира-2026.

В клубе намеренно избегают давления на игрока во время турнира и планируют выбрать наиболее подходящий момент для нового шага в переговорах.

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Отметим, что в минувшем сезоне Альварес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Его контракт с "Атлетико" рассчитан до лета 2030 года, а трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

26-летний аргентинец выступает за "Атлетико" с 2024 года. Также в его карьере были "Ривер Плейт" и английский "Манчестер Сити". В составе национальной команды нападающий выиграл чемпионат мира-2022.

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