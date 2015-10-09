Новый тренер "Ливерпуля" хочет перехватить у "Барселоны" игрока за 25 миллионов

"Ливерпуль", который этим летом возглавил испанский специалист Андони Ираола, планирует усилить правый фланг обороны, рассматривая трансфер защитника "Райо Вальекано" и сборной Румынии Андрея Рациу, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, английский клуб готов активировать пункт о выкупе 28-летнего игрока, составляющий 25 миллионов евро.

Приоритетная цель

Рациу привлек скаутов "Ливерпуля" высокой скоростью, выносливостью и прогрессом в тактической игре в Ла Лиге.

Условия сделки

Контракт румына с "Райо Вальекано" рассчитан до 2030 года, однако выплата отступных в размере 25 миллионов евро позволит осуществить переход. Сам футболист готов к смене клуба.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны "Барселоны", но, похоже, "красные" решили сыграть на опережение и подписать румына.

Рациу в нынешнем сезоне провёл 50 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 4 результативные передачи. В его карьере также были испанские "Уэска", "Вильярреал" и нидерландский "АДО Ден Хааг".

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