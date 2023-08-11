Анчелотти не захотел подписывать в "Реал" де Хеа

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отказался от перехода испанского вратаря Давида де Хеа, сообщает COPE.

По данным СМИ, уровень игры футболиста не впечатляет итальянского специалиста.

Напомним, что ранее "Реал" потерял основного вратаря Тибо Куртуа, которому предстоит перенести операцию из-за травмы крестообразной связки, полученной на тренировке. Де Хеа входил в шорт-лист голкиперов, которые рассматриваются на замену. Теперь же "Реал" работает над подписанием марокканца Яссина Боно из "Севильи".

Напомним, что ранее де Хеа ушел из "Манчестер Юнайтед" и является свободным агентом.

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