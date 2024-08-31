Анчелотти нашел оправдание Мбаппе из-за низкой результативности
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об уровне игры французского форварда Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об уровне игры французского форварда Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.
"На мой взгляд, Килиан играет очень хорошо. Он не забивает голов, но Мбаппе опасен. Я не думаю, что у него есть проблемы с адаптацией.
Оборонительная работа? Она должна быть более коллективной, но очевидно, нападающие менее вовлечены в эту работу", - приводит слова Анчелотти Marca.
Мбаппе присоединился к "Реалу" летом текущего года, подписав пятилетний контракт. Экс-форвард ПСЖ провел за испанский клуб четыре матча во всех турнирах, забив одни гол.
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