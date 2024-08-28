Анчелотти обнадежил и успокоил Мбаппе после перехода в "Реал"
Наставник "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его не беспокоит отсутствие результативности Килиана Мбаппе в матчах испанской Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.
Наставник "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его не беспокоит отсутствие результативности Килиана Мбаппе в матчах испанской Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.
Мбаппе сыграл два матча в чемпионате Испании против "Мальорки" (1:1) и "Вальядолида" (3:0), не сумев отметится голами и ассистами.
- Мбаппе все еще адаптируется?
- И прогрессирует. Он работает, процесс идет хорошо. Как и адаптация.
- Беспокоит ли Килиана отсутствие голов в Ла Лиге?
- Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьет, - приводит слова Анчелотти испанское онлайн-издание AS.
"Реал" объявил о переходе Мбаппе 3 июня. 25-летний форвард подписал пятилетний контракт.
Француз дебютировал за "королевский клуб" в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты" (2:0) и отметился голом.
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