22-летний игрок выбрал "Барселону" вместо денег "Челси"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Фермин Лопес попал в сферу интересов лондонского "Челси", однако игрок категорически отказался от перехода в стан английского клуба, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Челси" уже сделал первый шаг и запросил информацию о статусе футболиста. Англичане были готовы предложить 22-летнему испанцу гораздо более выгодный контракт, чем в столице Каталонии, а также гарантировать ему важную роль в основном составе.

Несмотря на финансовую привлекательность предложения, реакция Лопеса была мгновенной и бескомпромиссной:

• Категоричный отказ: полузащитник запретил своим агентам вести переговоры как с "Челси", так и с любыми другими претендентами.

• Приоритет игрока: он чувствует себя комфортно в каталонском клубе и намерен окончательно закрепиться в его основе.

• Позиция клуба: тренерский штаб "Барсы" очень ценит Фермина за его работоспособность, универсальность и умение обострять игру, поэтому сохранение игрока воспринимается клубом как большая победа.

Таким образом, попытка лондонцев переманить молодого таланта провалилась — Фермин Лопес выбирает стабильное развитие в родной команде вместо заманчивого чека из АПЛ.

