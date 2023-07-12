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Пострадавшая по делу сына Турлыханова отреагировала на скандал с Бейбутом Шуменовым

Пострадавшая по делу сына Турлыханова отреагировала на скандал с Бейбутом Шуменовым
©Кадр из видео

Юрист Анна Чернова, пострадавшая в драке с сыном известного в прошлом казахстанского борца Даулета Турлыханова, отреагировала на скандальное видео с экс-чемпионом мира по боксу Бейбутом Шуменовым, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел еще в середине июня в ТРЦ в Астане. Причем изначально, как сообщалось, участковый закрыл дело, но после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали.

"Вчера по всем пабликам разлетались видео, где бывший чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов что-то доказывал другому мужчине с ребенком на руках, избивая его. После придания огласки, наши правоохранители все же усмотрели состав уголовного правонарушения и зарегистрировали дело по статье Хулиганство. Надеюсь, что и дальше они проявят свою принципиальную позицию и виновный понесет наказание.

Но, хочется в этой связи обратиться к каждому казахстанцу! Уважаемые сограждане! Мы должны вносить свой вклад в развитие государства и формирования цивилизованного общества. Вот несколько важных моментов, на наш взгляд.

Во-первых, наш народ должен знать, что живя в правовом государстве, любое насилие должно пресекаться только в рамках закона. Нет места в развитом государстве проявление какой-либо терпимости к насилию.

Конфликты должны решаться исключительно в правовой плоскости.

Во-вторых, формирование основных принципов культуры в нашем обществе показательно характеризует нас как развитое государство в мировом сообществе. В этой связи, долг каждого гражданина придерживаться основополагающим принципам культурного поведения как дома, так и вне его.

В-третьих, правоохранительным органам необходимо соблюдать антикоррупционную дисциплину во всех делах, независимо от рангов, чинов и прочих регалий сторон. Такой подход к делу, по нашему мнению, будет дисциплинировать наших граждан, давая понять, что закон един для всех не только на бумаге.

Создавая цивилизованное государство, ответственность в первую очередь возлагается не на президента и других высших чиновников, а на нас, граждан, от которых зависит будущее нашей страны.

Каждому человеку нужно извлекать уроки из подобных случаев и не применять нacилие в отношении других, а решать все вопросы путем мирных переговоров и в рамках закона!", - написала Чернова на своей странице в Instagram.

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Метки:
Шуменов Бейбут

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