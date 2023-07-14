В Кыргызстане официально высказались об избиении их гражданина казахстанским боксером

Министерство иностранных дел Кыргызстана подтвердило информацию о случившемся инциденте в одном из торговых центров в Астане, в результате которого в драке с казахстанским боксером Бейбутом Шуменовым пострадал гражданин Кыргызстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sputnik.kg.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина бьет посетителя, у которого на руках был маленький ребенок. Позже в МВД подтвердили, что нападавшим оказался Шуменов.

"13 июля потерпевший К.А. был приглашен в Посольство Кыргызстана в Казахстане. В ходе встречи с послом кыргызстанцу была предоставлена необходимая консульско-правовая помощь. По данному инциденту правоохранительные органы Казахстана проводят все необходимые процессуальные действия. Данный вопрос находится на контроле министерства", - пишет МИД.

Ранее в МВД сообщили, что по факту потасовки заведено дело по статье - "Хулиганство". Кроме того, в отношении участкового инспектора, "списавшего" это дело, начата служебная проверка.

Сам Шуменов прокомментировал случившееся. По его словам, его спровоцировали, а шумиха поднялась из-за неправильного ракурса на видео.

Инцидент произошел еще в середине июня в ТРЦ в Астане, но огласку получил только сейчас. Причем изначально, как сообщалось, участковый закрыл дело, но после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали.

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