"Я уже три дня не сплю". Отец убитого тренером 7-летнего мальчика сделал заявление

Реваз Бакаров, отец семилетнего Фарида Бакарова, призвал виновного в смерти его сына Мехмана Халилова наказать самым суровым образом, сообщают Vesti.kz.

Инцидент случился 29 апреля. Халилов, тренер по самбо, применил против ребенка опасный прием во время тренировки, сломав ему шею.

"Азербайджанский народ не поднимет руку даже на ребенка-армянина. В чем виноват ребенок? Если ты нервный - не работай. Я уже три дня не сплю. Как можно быть таким жестоким? Он поднимает ребенка за волосы, бросает его. Мне сообщили о смерти под утро, я сразу приехал. Не знаю, что случилось с тем тренером в тот день. Ребенку было всего лишь 7 лет. Когда его привезли домой, все тело было в синяках. Такого не может быть от падения. Его просто избили. За содеянное этот человек должен получить самое суровое наказание из предусмотренных законодательством Азербайджана", - приводит слова Реваза Бакарова 1news.az со ссылкой на Baku TV.

28-летний Халилов - бронзовый призер Европейских игр-2019, также занимал третье место на чемпионате Европы по самбо-2018 и 2023.

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