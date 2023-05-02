Тренер до смерти забил семилетнего ученика в спортзале. Появилось шокирующее видео

Тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил семилетнего ученика, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Qafqazinfo.az. Инцидент произошел во время тренировки на глазах у других воспитанников в Сумгайытской спортивной школе (Азербайджан).

На видео с камеры наблюдения видно, как Халилов избивает юного спортсмена, таскает его за волосы, пинает ногами, переворачивает вниз головой и трясет. В результате семилетний ребенок получил перелом шеи и был доставлен в детскую больницу, где скончался.

По информации Caliber.Az, в отношении Халилова было возбуждено уголовное дело по статье УК Азербайджана "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности". Тренер был задержан.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"