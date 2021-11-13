Видео финалов, или как казахстанцы стали чемпионами мира по самбо в Ташкенте

Казахстанские спортсмены в первый день чемпионата мира по самбо в Ташкенте взяли четыре медали, две из которых золотые, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпионами мира стали Рахат Жананиет (до 64 килограммов) и Гульдана Альмухамбетова (до 54), серебро в боевом самбо завоевал Райхан Мади (до 98, а бронзу - Болатбек Райымкулов (до 58).

Отличная возможность для казахстанцев. Когда самбо появится на Олимпиаде и чем оно знаменито?

Представляем вашему вниманию видео финальных поединков Рахата Жананиета и Гульданы Альмухамбетовой.