Казахстан завоевал первое золото ЧМ по самбо в Астане

В Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Казахстан завоевал свою первую золотую медаль, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Сегодня, 8 ноября, в финале по спортивному самбо в категории сверхтяжелого веса Темирлан Колбай (+98 кг) одержал победу над представителем Монголии Пуревдоржем Дамдинчуреном. Наш спортсмен по ходу соревнований также выиграл у Кеничи Накаямы (Япония), Бреда Флореса (Гондурас), Нурбека Тураева (Узбекистан) и в полуфинале у Степана Солдатенкова (FIAS).

Кроме того, сегодня спортсмены сборной Казахстана завоевали четыре бронзовые медали.

Спортивное самбо: Армат Кабдолов (58 кг), Арайлым Абенова (+80 кг).

Боевое самбо: Куралай Кабрайкызы (54 кг), Маратбек Рахметоллин (64 кг).

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В этом году в соревнованиях по самбо принимают участие 470 спортсменов из 80 стран. Честь Казахстана защищают 28 спортсменов. Чемпионат, который продлится до 10 ноября, включает соревнования по спортивному и боевому самбо, а также поединки для слабовидящих спортсменов (SVI-1), на которых разыграют 31 комплект наград.

Особенность нынешнего чемпионата мира — впервые введены соревнования по боевому самбо среди женщин и состязания для слабовидящих.

Общий призовой фонд чемпионата мира составляет 311 тысяч долларов США (1-е место — 4000 долларов, 2-е место — 3000 долларов, 3-е место — 2000 долларов, и чемпион среди слабовидящих — 1000 долларов).

Ранее в Астане чемпионат мира по спортивному самбо проходил в ноябре 2005 года, где национальная сборная завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.