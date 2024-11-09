Казахстан вырвал золото у Узбекистана на ЧМ по самбо

Казахстанец Есентай Имаханов завоевал золото чемпионата мира по самбо в Астане. Он выступал в весовой категории до 64 килограммов, передают Vesti.kz.

В финальной схватке Имаханов победил Сардора Олимжонова из Узбекистана.

Вчера первую золотую медаль казахстанской команде принес Темирлан Колбай (+98 кг).

В этом году в соревнованиях принимают участие 470 спортсменов из 80 стран. За Казахстан выступают 28 самбистов. Чемпионат, который продлится до 10 ноября, включает состязания по спортивному и боевому самбо, а также поединки для слабовидящих спортсменов (SVI-1), на которых разыграют 31 комплект наград.

Общий призовой фонд турнира составляет 311 тысяч долларов США (за первое место полагается 4000 долларов, за второе - 3000, за третье - 2000, а чемпион среди слабовидящих получит 1000).