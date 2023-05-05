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Новости спорта Борьба Самбо
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"Агрессивно кричал". Мать убитого 7-летнего мальчика рассказала об издевательствах тренера

"Агрессивно кричал". Мать убитого 7-летнего мальчика рассказала об издевательствах тренера
©Кадр из видео

Вопиющий случай произошел в Сумгайытской спортивной школе (Азербайджан). Тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил семилетнего ученика Фарида Бакарова, сообщают Vesti.kz.

Айнура Бакарова, мать Фарида, рассказала об издевательствах со стороны тренера в тот трагический день.

"Мой сын занимался с тренером Мехманом Халиловым на протяжении четырех месяцев. Фарид был как взрослый мужчина, мечтал стать военным.

Я никогда не отпускала своего ребенка на тренировку одного. В половине третьего дня я его отводила в спортзал, а в пять забирала с тренировки. В тот день тренер был не в себе. Он набросился на меня, сказал, что я воспитываю своего ребенка как девочку, сказал ждать сына за дверью. Я спустилась вниз и стала дожидаться ребенка под лестницей. Слышала, как сверху доносятся крики. Агрессивно кричал тренер Мехман. Не в состоянии больше это терпеть, я поднялась наверх и увидела, что мой сын обмочился. С собой из дома я принесла запасные брюки, сразу же его переодела. После этого тренер сказал мне покинуть зал. Мой ребенок выглядел обессиленным. Я спросила, почему мой ребенок в таком состоянии. Тренер сказал, что якобы они бежали кросс. Поэтому он уставший.

Когда я взяла ребенка на руки, он был весь обмякший. Ребенок испуганно смотрел мне в глаза и говорил, что ничего не произошло. Он даже толком не мог говорить. Тренер оказывал давление на ребенка, спрашивая: "Разве я что-то сделал тебе?!". Фарид в страхе отвечал, что нет", - приводит слова Айнуры media.az со ссылкой на Ümid ilə gəl.

Мать ребенка также сообщила, что ее сын скончался спустя 40 минут после того, как его привезли в больницу:

"Мы живем в поселке. Пока скорая помощь доедет... Поэтому мы вызвали такси. Однако тренер всячески препятствовал нам. Я разговаривала со своей сестрой по телефону. Он выхватывал телефон у меня из рук и говорил моей сестре: "У твоей сестры истерика. С ребенком ничего не произошло, все в порядке".

Он даже не дал нам возможности что-либо сделать, угрожал мне. Мой ребенок скончался в больнице спустя 40 минут. Ему сделали УЗИ внутренних органов. Но ребенок даже не реагировал. Его уши были синими, а на ноге был след от удара".

Напомним, ранее Реваз Бакаров, отец семилетнего Фарида Бакарова, призвал наказать Халилова самым суровым образом.

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Метки:
самбо Азербайджан

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