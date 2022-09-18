"За это нужно уважать GGG". Рой Джонс высказался о трилогии Головкина с "Канело"

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс‑младший в интервью телеканалу "Матч ТВ" оценил действия казахстанца Геннадия Головкина в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Также он заявил, что у GGG была потрясающая карьера и пожелал ему удачи, передает корреспондент Vesti.kz.

Третий поединок между Альваресом и Головкиным прошел накануне в Лас‑Вегасе. Мексиканец защитил чемпионские титулы по версиям WBO, IBF, WBA и WBC во втором среднем весе, победив единогласным решением судей.

"Головкин показал все, что мог. Все‑таки возраст уже сказывается. Он попытался победить соперника, но у него не получилось. Я считаю, что изначально лучше бы ему было встретиться с Андре Уордом, но он выбрал "Канело". И его нужно за это уважать. У него была просто потрясающая карьера в профессиональном боксе, и я желаю ему всего самого лучшего на следующем этапе жизни", - отметил Джонс-младший.

После боя стало известно о том, что "Канело" получил травму руки и будет прооперирован. Для Головкина поединок стал последним на DAZN, но он высказался о дальнейших планах.

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