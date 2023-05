"Я ему покажу!". Алимханулы ответил на угрозы соперника на официальной пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) намерен досрочно завершить бой против канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО).Такое заявление он сделал на заключительной пресс-конференции в США, сообщают Vesti.kz. Казахстанец рассказал, что изменил свою подготовку, чтобы больше не драться по 12 раундов.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, утром по казахстанскому времени боксеры проведут бой в Стоктоне (Калифорния, США). Поединок будет рассчитан на 12 раундов. Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года.

"Я с нетерпением жду боя. Это моя вторая защита, я хорошо к ней готов. Я не хочу все время защищать свой титул. Я хочу объединять титулы. Я уверен, для меня это будет легкая победа!

В прошлый раз я дрался все 12 раундов, значит - что-то было не так. У меня сменился тренер по физподготовке, который мне очень помог. Я провел очень хорошую подготовку. Я очень доволен работой с Бадди Макгиртом.

Я хочу расти как боксер, я хочу объединять титулы. Я хочу драться с Чарло и Ларой.

Батлер угрожаем уронить меня? Я уважаю Батлера как боксера, он говорит то, что у него на уме, что в его фокусе. Но в ринге я ему покажу! Он не то что не сможет уронить меня, он до меня даже дотронуться не сможет!" - сказал Алимханулы.

