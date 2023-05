Жанибек Алимханулы провел последнюю дуэль взглядов перед защитой титула

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) и канадец Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО) провели финальную дуэль взглядов, сообщают Vesti.kz.

Боксеры встретились на последней официальной пресс-конференции. В воскресенье, 14 мая, утром по казахстанскому времени они проведут бой в Стоктоне (Калифорния, США).

Поединок будет рассчитан на 12 раундов. Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года.

