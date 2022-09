WBC отреагировал на победу казахстанца над экс-соперником Головкина

Всемирный боксерский совет (WBC) отреагировал на победу казахстанца Али Ахмедова над американцем Габриэлем Росадо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и продлился всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Ахмедову.

Таким образом, казахстанец завоевал титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

Со своей стороны WBC поздравил Ахмедова с победой и завоеванием пояса.

Ali Akhmedov defeats Rosado via a wonderful performance to get the WBC silver 168lbs. belt.

Congratulations!#CaneloGGG3 #AkhmedovRosado pic.twitter.com/DdOQcuZMJx