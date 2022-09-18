WBC отреагировал на победу казахстанца над экс-соперником Головкина

Всемирный боксерский совет (WBC) отреагировал на победу казахстанца Али Ахмедова над американцем Габриэлем Росадо, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоялся в рамках вечера бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и продлился всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Ахмедову.
Таким образом, казахстанец завоевал титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.
Со своей стороны WBC поздравил Ахмедова с победой и завоеванием пояса.
Ali Akhmedov defeats Rosado via a wonderful performance to get the WBC silver 168lbs. belt.— World Boxing Council (@WBCBoxing) September 18, 2022
Congratulations!#CaneloGGG3 #AkhmedovRosado pic.twitter.com/DdOQcuZMJx
Напомним, что главным событием ивента станет третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). На кону трилогии будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет "Канело". Для GGG это будет дебют в новом дивизионе.
Росадо в 2013 году встречался с Головкиным и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде.
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