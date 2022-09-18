WBC отреагировал на победу казахстанца над экс-соперником Головкина

Всемирный боксерский совет (WBC) отреагировал на победу казахстанца Али Ахмедова над американцем Габриэлем Росадо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и продлился всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Ахмедову.

Таким образом, казахстанец завоевал титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

Со своей стороны WBC поздравил Ахмедова с победой и завоеванием пояса.

Ali Akhmedov defeats Rosado via a wonderful performance to get the WBC silver 168lbs. belt.

Congratulations!#CaneloGGG3 #AkhmedovRosado pic.twitter.com/DdOQcuZMJx — World Boxing Council (@WBCBoxing) September 18, 2022

Напомним, что главным событием ивента станет третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). На кону трилогии будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет "Канело". Для GGG это будет дебют в новом дивизионе.

Росадо в 2013 году встречался с Головкиным и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



