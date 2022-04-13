WBA признала величие Головкина и обратилась к Мурате

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса обратился к японцу Риоте Мурате (16-3, 13 КО) после его поражения от казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Объединительный бой состоялся 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония), где GGG нокаутировал хозяина ринга в девятом раунде и стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

"Я хочу отметить вашу храбрость, опыт, мужество, которые вы продемонстрировали миру в бою против Геннадия Головкина.

Вы воин и джентльмен. Вы проиграли великому боксеру. Я убежден, что вы вернетесь более сильным. Я горжусь вашими достижениями. Поражение выявляет лучших людей", - приводит слова Мендосы boxingnews.jp.

Добавим, что следующий поединок Головкин должен провести в сентябре против Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), если мексиканец 7 мая победит обладателя титула WBA Super в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО).

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира