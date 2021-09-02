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Вызовы брошены. Головкин оказался на прицеле

Вызовы брошены. Головкин оказался на прицеле
©DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) вернется на ринг в декабре этого года. Ему предстоит провести объединительный бой. Однако у нескольких боксеров другие планы на этот счет. Подробнее - в материале Vesti.kz.

WBA не так давно устроила чистку "левых" титулов. Виной тому стали многочисленные скандалы, обвинения в коррупции и неимоверное количество всевозможных поясов, что привело к настоящему хаосу в организации.

Боссы решились на уборку, и многим боксерам придется отдать титулы. Манипуляции будут сведены к минимуму - увиливать от настоящих боев будет теперь крайне трудно.

Ситуация коснулась и Эрисланди Лары. Кубинец владел двумя поясами в различных категориях. И ему был выставлен ультиматум - он должен был отказаться от одного из них. Лара предпочел оставить на руках трофей, действующий в среднем весе (распрощался с первым средним).

Беззаботная жизнь завершилась. Его команда мгновенно среагировала на возникшую ситуацию, потребовав от WBA скорейшей встречи Эрисланди с чемпионом из Японии Риотой Муратой. Последний, к слову, должен сразиться с GGG в конце этого года.

Теперь же на планы захотел внезапно и нагло повлиять Лара. Однако в организации на подобные перспективы отреагировали честно и хладнокровно. В WBA не станут этого делать, имея в виду запланированный бой Головкина с Муратой, который пройдет в статусе объединительного.

На Ларе активность выпадов боксеров в сторону GGG не завершилась. Сразу у двух боксеров казахстанец оказался на прицеле. Одним из них стал украинец Макс Бурсак. Экс-претендент на титул внес имя чемпиона в шорт-лист желаемых оппонентов.

"Мне нужно провести три-четыре поединка, которые будут финансово интересны. Мне все равно, с кем боксировать. Готов сражаться с любым: с Альваресом, Рамиресом, Головкиным. Главное, чтобы были бои. Я уже год не боксировал",- заявил боксер.

Шансов на этот бой практически нет. Совершенно ненужный поединок. Ну разве что для Бурсака он будет топовым.

Тем временем проснулся известный для нас британец Крис Юбенк-младший. Никак он не оставляет попыток выйти на ринг против Головкина. У него уже был шанс в свое время, но он "не нашел" ручку, контракт остался без подписей, ровно как и перспективы подраться с GGG.

Однако британец стабильно несколько раз в год пытается спровоцировать Геннадия на очную встречу. Во многих интервью он говорит об этом, называет Головкина самым желаемым соперником. Теперь он и вовсе сообщил о том, что команда казахстанца недавно связывалась с ним. Так и сказал:

"Головкин - чемпион мира, и фанаты годами ждут наш бой. Этот поединок должен состояться, и он состоится в пределах следующих 12 месяцев. Команды выходила на меня.

Так что бою быть. Мне остается быть готовым, когда придет время".

Собственно, это в стиле Юбенка. Другой вопрос в том, насколько правдивы его слова. Может это попытка была сделана для дальнейших манипуляций через СМИ. Доподлинно ничего неизвестно. Правда сам бой в период отсутствия достойных соперников выглядит вполне себе солидным вариантом.

В общем, пока GGG вливается в режим, готовится объединить титулы, вокруг него паутина. Правда к подобному ему не привыкать. Уже иммунитет на различные вбросы, в том числе из разряда токсичных. 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Лара Эрисланди Юбенк Крис Мурата Риота

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