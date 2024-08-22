Вымирающая порода! Названо историческое соперничество в боксе с Головкиным

Х-аккаунт YouTube-канала CaliXBoxing2.0 высоко оценил соперничество в боксе с участием казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и мексиканца Сауля Канело Альвареса (61-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

"Канело и Головкин возвысили друг друга и весь спорт. Соперники мертвы в боксе по разным причинам. Эти двое были равны друг другу в бою и подарили нам два классических боя в незабываемой трилогии. Вымирающая порода!", - пишет источник.

Все три боя в 2017, 2018 и 2022 годах состоялись в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Первый завершился спорной ничьей, а последующие два судейским решением остались за Альваресом. После трилогии GGG не выходил на ринг, с февраля он возглавляет НОК Казахстана.

Ранее появилась информация о потенциальном поединке казахстанца с легендарным американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) в Саудовской Аравии. Но ее уже разоблачили, подробности - тут.