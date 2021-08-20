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"Выглядит жестче". Непобежденному казахстанцу предрекли непростой бой за титул WBA Interim

"Выглядит жестче". Непобежденному казахстанцу предрекли непростой бой за титул WBA Interim
Фото: Suleimen Promotion©
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Бой за титул WBA Interim с боксером из Гайаны Алленом Ленноксом (22-1-1, 14 КО) - рискованное мероприятие для Айдоса Ербосынулы (15-0, 10 КО). Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал журналист Fightmag.com Франко Луччи. Эксперт отметил, что соперник казахстанца выглядит предпочтительней по многим аспектам.

"Я думаю, что казахстанский боксер еще не встречался с такой оппозицией. Леннокс имеет колоссальный опыт. Он выше, мощнее и выглядит более жестким на фоне Ербосынулы. Годовая пауза могла негативно сказаться на его тонусе. Однако это не столь большой срок. Не забывайте, что и казахстанец не выходил на ринг несколько месяцев. Нас ждет хороший бой, в котором я отдам предпочтение Ленноксу. Казахстанец молод и амбициозен. Это может ему помочь, а может помешать ему.

В любом случае, это хороший выбор для боя за титул "временного" чемпиона. В дальнейшем мы увидим реванш с чемпионом или нового претендента", - отметил Луччи.

Их поединок пройдет 12 сентября. Ербосынулы не выходил на ринг с декабря прошлого года. Тогда он в Нур-Султане нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.

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Метки:
Ербосынулы Айдос Профессиональный бокс

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