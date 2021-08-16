"Второй шанс". Эксперт объяснил решение WBA дать Ербосынулы титульный поединок

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) получил второй шанс проявить себя. Так считает обозреватель авторитетного портала о боксе Notifight.com Людо Саенс. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он поделился своими ожиданиями от его титульного поединка, который может состоятся в сентябре.

"Ербосынулы пользуется огромной поддержкой организации WBA. Он находится в топе рейтинга, несмотря на длительный перерыв в карьере, связанный с проблемами со здоровьем. Ему удалось получить хороший бой с опытным соперником. Однако самое главное - значение поединка. Этот момент может стать важнейшим в его карьере.

После того, как заболевание лишило его шансов на чемпионский бой по линии IBF, этот вариант выглядит прекрасно. Я думаю, что это момент истины, который определит истинный потенциал боксера и его дальнейшие перспективы", - отметил Саенс.

Поединок Ербосынулы против боксера из Гайаны Аллена Леннокса (22-1-1, 14 КО) пройдет 12 сентября. При этом он не выходил на ринг с декабря прошлого года. Тогда он в Нур-Султане нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.

Напомним, что Ербосынулы должен был стать участником боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО). Он планировался на 17 апреля в Карлсруэ (Германия), но за неделю до встречи казахстанец заболел коронавирусом, в итоге поединок отменили.

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