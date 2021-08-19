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Возвращение года. На что сейчас способен Канат Ислам?

Возвращение года. На что сейчас способен Канат Ислам?
Канат Ислам. Фото: Qazaq Promotions©
Новости спорта Бокс Профи-бокс

В казахстанском профи-боксе намечается возвращение года. Канат Ислам  (28-0, 22 КО) приступил к тренировочному процессу. И есть вероятность, что в скором времени команда объявит основные официальные подробности боя. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В последние годы активность казахстанца оставляет желать лучшего. Соревновательный график скомканный: лишь один проведенный бой с 2019 года. Это сильно сказалось на развитии его карьеры, которая, к слову, и так находится на пороге заката.

И вопрос в том, каким именно будет завершение. Слава или сохранение прежнего серого и скучного ритма? Хотелось бы, чтобы Ислам провел еще несколько поединков, среди которых минимум один будет являться нереально крутым.

Таким, какой мы ждем всю его карьеру. Против топового соперника, а никак не стоячего спарринг-партнера из какой-нибудь глубинки. Ислам ведь всегда был способен совершить революцию в мировом профи-боксе. Однако слабая работа команды перевела его из разряда перспективных в "офицера" запаса.

В итоге он проводил локальные битвы, отодвигая все свои перспективы подальше в пол.

Недавний длительный простой сопровождался мрачными мыслями о том, что Канат и вовсе больше не выйдет на ринг. Об этом говорит возраст, снижение ритма и отсутствие должных вариантов. Будем откровенны, казахстанский боксер потерял актуальность на рынке.

И если на пике он представлял интерес, то к сегодняшнему дню эти возможности так и остались в прошлом. 

Сейчас Канат Ислам вовсю готовится к поединку. По некоторой информации, его тренировочный лагерь длится уже больше недели. Занятия проходят в спортивном зале Performans spor kulubu. И наверняка поединок состоится в середине или конце осени.

Интрига в том, в каком именно состоянии находится боксер. Скорее всего, из этого будет основываться выбор оппонента. И здесь никаких красочных прогнозов - нас с вами ждет проходная встреча, проверочная. Эдакий втягивающий, позволяющий адаптироваться поединок.

Как бы то ни было, его возвращение на ринг станет большим событием. Интересно, на что сейчас способен бронзовый призер Олимпиады-2008? Горит ли еще огонь? Ждем боя.

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Метки:
Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

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