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"Возможно, у нас есть новый GGG". Американский менеджер высказался о сотрудничестве с Джукембаевым

Он будет вести его дела с MTK Global.

"Возможно, у нас есть новый GGG". Американский менеджер высказался о сотрудничестве с Джукембаевым
Фото: Eye of The Tiger Management©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Американский менеджер Рик Мириджан прокомментировал подписание контракта с казахстанцем Батыром Джукембаевым (18-0, 14 КО), сообщают Vesti.kz. Он отметил, что этот боксер может стать новым GGG.

"Батыр долго оставался незамеченным, но при показателе 18-0 с 14 нокаутами и попаданием в топ-10 в весе до 140 фунтов пришло его время для большой сцены.

Сейчас он живет в США, тренируется с тренером Мэнни Роблесом, имеет MTK Global в качестве его советников. Я с нетерпением жду возможности поработать со всеми ними, а также с Камиллой и Eye of The Tiger, которые развили его и проделали невероятную работу для того, чтобы обеспечить ему несколько больших боев в ближайшее время. Возможно, у нас есть новый GGG", - цитирует Мириджана пресс-релиз менеджерской компании MTK Global, которая объявила о сотрудничестве с казахстанцем. 

Диснейленд в 38 лет, 13 тысяч долларов в коробке, по восемь операций на каждую ногу. Кто будет вести дела Батыра Джукембаева

Отметим, что Мириджан руководит карьерой чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса и молодого проспекта Верджила Ортиса.

Компания Сондерса и Фьюри объявила о подписании контракта с Батыром Джукембаевым

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Метки:
США Профессиональный бокс Джукембаев Батыр

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