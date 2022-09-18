Видео полного боя казахстанца против экс-соперника Головкина за два титула

Появилось видео полного боя казахстанского боксера Али Ахмедова (19-1, 14 КО) против американца Габриэля Росадо (26-16-1, 15 КО) за вакантные титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоялся в карде трилогии Головкин - "Канело" и завершился победой Ахмедова единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (трижды 100-90).
Напомним, Росадо в январе 2013 года бился против Геннадия Головкина в Нью-Йорке (США) и потерпел досрочное поражение в седьмом раунде.
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