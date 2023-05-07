Видео нокаута и победного боя не попавшего в кард Канело чемпиона Азии из Казахстана

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет, выступающий во втором среднем весе, одержал десятую победу на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нурмаганбет встречался с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей. Поединок был запланирован на восемь раундов, но завершился во втором, когда соперник пропустил удар по корпусу и не смог продолжить бой.

Для Нурмаганбета, который в любителях становился чемпионом Азии-2019, это десятая победа в профи и восьмая досрочная. Эспанья потерпел второе поражение при 15 выигрышах (14 из них нокаутом).

Отметим, что из-за задержки проведения боев андеркарта Нурмаганбету пришлось драться позже - уже после окончания основного шоу и главного боя, в котором мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) решением судей победил британца Джона Райдера (32-6, 18 КО).

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