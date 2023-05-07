Видео мощного нокаута, или как небитый казахстанец вырубил мексиканца в карде у Канело

Предлагаем вашему вниманию видео нокаута в исполнении боксера-средневеса Абильхана Аманкула на вечере бокса в Гвадалахаре (штат Халиско, Мексика).

Как сообщают Vesti.kz, соперником казахстанца стал Фабиан Риос Фраусто. Аманкул нокаутировал его во втором раунде. Эта победа стала для него четвертой в профи и четвертой досрочной.

Напомним, что в любителях Аманкул становился серебряным призером чемпионата мира-2017, обладателем бронзы чемпионата Азии-2017 и серебра летних Азиатских игр-2018, а также участвовал в Олимпиаде-2020.

Главным же на вечере бокса в Гвадалахаре станет поединок абсолютного чемпиона второго среднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса (58-2-2, 39 КО) против обязательного претендента из Великобритании Джона Райдера (31-5, 17 КО).

Также в карде выступит казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО).

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