"Вел дело к непростой победе". Эксперт назвал основную причину поражения Ахмедова нокаутом

Профи-боксер Али Ахмедов
не смог пополнить список чемпионов мира из Казахстана, уступив в бою за пояс IBO эквадорцу Карлосу Гонгоре
. Он лидировал
на судейских карточках, но проиграл нокаутом в 12-м раунде. Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов
в интервью корреспонденту Vesti.kz
назвал одну из основных причин поражения.
"Досада - первая характеристика, которая приходит на ум для описания исхода боя Ахмедова против Карлоса Гонгоры. Вроде бы все складывалось для Али совсем неплохо, он лидировал по ходу боя, переламывая превосходство соперника в технике за счет физической мощи, и вел дело хоть и к непростой, но победе.
Однако недостаток опыта 12-раундовых поединков привел к плачевному результату. По-хорошему, Ахмедову нужно было провести концовку поединка осторожнее, с оглядкой на защиту - в таком случае шансов не "зевнуть" этот роковой апперкот от эквадорца было бы значительно больше.
Но что есть, то есть. В любом случае для Али это бесценный опыт, который пригодится в будущем, если сделать правильные выводы и работу над ошибками", - заключил Горюнов.
Добавим, что на кону боя стоял пояс чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе. В 12-м раунде Ахмедов упал
, но смог продолжить встречу. Однако вскоре он вновь оказался в нокдауне, после которого уже не встал.
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