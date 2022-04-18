В Японии восхитились Головкиным в бою за три титула

Джеб Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) уничтожил Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в титульном поединке, а в Японии оценили атакующий потенциал казахстанца, передает корреспондент Vesti.kz.

Головкин нокаутировал в Сайтаме конкурента за три пояса в девятом раунде, а казахстанцу "подобрали" нового конкурента.

"Головкин 🇰🇿 Его мексиканский стиль брутален, но он возможен только потому, что у него есть джеб. Это один из лучших исполнителей джеба во всех классах.

Того самого джеба, который нарушает темп соперника, а также - уничтожает. Вы можете стрелять джебами и полностью контролировать ситуацию", - пишет источник.

Головкину "предложили" бой против чемпиона мира с тремя титулами

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира