В Японии восхитились Головкиным в бою за три титула

Джеб Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) уничтожил Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в титульном поединке, а в Японии оценили атакующий потенциал казахстанца, передает корреспондент Vesti.kz.
Головкин нокаутировал в Сайтаме конкурента за три пояса в девятом раунде, а казахстанцу "подобрали" нового конкурента.
"Головкин 🇰🇿 Его мексиканский стиль брутален, но он возможен только потому, что у него есть джеб. Это один из лучших исполнителей джеба во всех классах.
Того самого джеба, который нарушает темп соперника, а также - уничтожает. Вы можете стрелять джебами и полностью контролировать ситуацию", - пишет источник.
Головкину "предложили" бой против чемпиона мира с тремя титулами
ゴロフキン🇰🇿— in44y.com 海外ボクシング (@in44y1) April 15, 2022
メキシカン・スタイルは残忍ですが基礎があるからこそ成立する。ゴロフキンといえばジャブ。全階級でも屈指のジャバーだ。
パワー・ジャブはもちろん相手のペースを乱すジャブ。コントロールするジャブも撃てる。
Via @jack_alterr
pic.twitter.com/E3Eg6MiToU
Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
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