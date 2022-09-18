В Казахстане началась трансляция трилогии Головкин - "Канело"

В Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena стартовали бои основного карда вечера бокса, главным событием которого станет третий поединок между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трансляция вечера бокса Головкин - "Канело" 3 началась и на казахстанском ТВ. На телеканале Qazsport поединок прокомментируют Олжас Байбосынов и Ербол Каиров, а на телеканале Qazaqstan - Уалихан Косанбай.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Прямая трансляция на телеканале Qazaqstan

Напомним, для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта", тогда как GGG дебютирует в новом весе.

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Также в андеркарте состоятся бои:

Джесси Родригес (16-0, 11 КО) - Исраэль Гонсалес (28-4-1, 11 КО).

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе.

Али Ахмедов (18-1, 14 КО) - Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО).

10 раундов за вакантные титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во 2-м среднем весе.

Остин Уильямс (11-0, 9 КО) - Кирон Конуэй (18-2-1, 4 КО).

10 раундов за вакантный титул чемпиона по версии WBA International в среднем весе.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



