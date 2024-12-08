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Профи-бокс
Вчера 22:22
 

"Узбекский Головкин" снялся с боя против нокаутера: известна причина

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"Узбекский Головкин" снялся с боя против нокаутера: известна причина ©Matchroom Boxing

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО) из Узбекистана не сможет принять участия в поединке против бывшего обладателя временного титула WBC в этом дивизионе украинца Сергея Богачука (24-2, 23 КО), сообщают Vesti.kz.

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Экс-чемпион мира в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО) из Узбекистана не сможет принять участия в поединке против бывшего обладателя временного титула WBC в этом дивизионе украинца Сергея Богачука (24-2, 23 КО), сообщают Vesti.kz.

Их бой был запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии, главным событием которого станет реванш между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Однако Мадримов был вынужден отказаться. Причина - проблемы со здоровьем. Узбекскому боксеру уже нашли замену.

"Врачи подтвердили, что Исраил Мадримов болен острым бронхитом и вынужден отказаться от боя 21 декабря против Богачука. Британский боксер Ишмаэль Салас заменит Мадримова, который теперь будет восстанавливаться и готовиться к запланированному на 22 февраля поединку против Ортиса", — написал на своей странице в социальных сетях председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Напомним, 22 февраля в Саудовской Аравии Мадримов официально запланировал бой против действующего обладателя временного пояса WBC первого среднего веса Вирджила Ортиса.

Мадримова сравнивают со знаменитым казахстанцем Геннадием Головкиным.

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