Увидим в титульном бою? Айдос Ербосынулы начинает наступление

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) готовится к возращению на профессиональный ринг. Ему предстоит большая работа после потери шанса выйти на титульный поединок. Задачи, конечно, выполнимые. Подробнее о том, что ожидает спортсмена, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Ербосынулы в начале года был на пороге больших свершений. Он имел все шансы выйти на титульный бой по линии IBF. Для этого требовался очный поединок против россиянина Евгения Шведенко. Победитель встречи напрямую становился обязательным претендентом.

Однако элиминаторная встреча не состоялась. Событие сорвалось буквально за несколько дней. Причиной тому стало загадочное заражение Айдоса коронавирусной инфекцией. В итоге его возможность перешла к другим боксерам из топ-рейтинга.

Долгое время боксер проходил курс восстановления. И недавно стало известно о том, что он готов приступить к полноценному тренировочному процессу. А вот встреча намечена на конец текущего лета. Правда, пока нет никаких дат, имен соперников.

Хотя должны быть. Он заметно потерял после невыхода на ринг. Был ударный период, который перерос в режим полного ожидания. Для развития карьеры, когда особо великих свершений нет, это отрицательное явление.

Его ожидает проведение не просто двух-трех боев, а выверенная комбинация, которая позволит Айдосу вновь попасть на радары команды, организаций, промоутеров. И рядовые встречи лишь дальше спрячут его в вакууме.

Пробивать нацелено какую-то из организаций будет сложно. Там сейчас идут разборки между двумя боксерами: Калебом Плантом и Саулем "Канело" Альваресом. Так что пока придется вести борьбу именно за рейтинги, чтобы выдвинуться на ведущие позиции.

Сейчас он 11-й в WBC, первый в WBA, четвертый в IBF и WBO. Продолжить свой путь есть где. Да и соседи по рейтингу подходящие. Можно один бой провести в качестве промежуточного, а затем продолжить наступление с полной отдачей и ответственностью.

Есть же, чем пользовать и показывать в рейтинге. Не исключено, что мы его увидим в титульном бою в ближайшее время.

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