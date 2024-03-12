Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Уорд разоблачил Канело после отказа от боя за 55 миллионов долларов

Уорд разоблачил Канело после отказа от боя за 55 миллионов долларов
©DAZN

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд раскритиковал абсолютного чемпиона мира в суперсреднем дивизионе Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО) за отказ драться с непобежденным американцем, передают Vesti.kz.

Речь идет о временном чемпионе WBC в суперсреднем весе Давиде Бенавидесе (28-0, 24 KO). Сообщалось, что за этот бой Канело предлагали 55 миллионов долларов.

"Буду ли я критиковать Канело, если он не подерется с Бенавидесом? Безусловно. Что касается резюме Альвареса, вы можете посмотреть на соперников, с которыми он дрался, и люди скажут: "Он бился с тем и с этим". Но в каком состоянии были его соперники, когда он с ними дрался? Канело 33 года, у него два поражения. Когда он дрался с Ковалевым, тот уже был растрачен. Это не был "Крашер", непобежденный парень. Ковалев это потерял.

Я не набиваю себе цену, но ты уступаешь мне, когда начинаешь говорить: "Я лучший боец в мире". Ты теряешь меня как болельщика, когда отказываешься драться с лучшими в мире, но при этом требуешь от остальных драться с сильнейшими.

Канело - действительно хороший боец, но вы не знаете, насколько хороший, пока он не подерется с другим сильнейшим. Ты не обязан в каждом поединке драться с бойцами из топ-5. Это неразумно и небезопасно. Тебе нужны разминочные бои. Тебе необходимы такие поединки, но когда большинство твоих соперников - такие… Брось, мужик", - сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Breakfast Club Power.

Головкину "засчитали" две победы над Канело Альваресом

Ранее Уорд рассказал, что Канело не хотел драться с казахстанец Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), но мексиканца заставили. В итоге Альварес и GGG провели три боя.

Добавим, что свой следующий бой Канело проведет в мае. Его соперником будет экс-чемпион мира в первом среднем весе из Мексики Хайме Мунгия (43-0, 34 КО).

Майк Тайсон заклеймил позором Канело Альвареса

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Альварес Сауль Уорд Андре Профессиональный бокс

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 17:11
Профи-бокс
©Vesti.kz/Турар Казангапов На DAZN сделали заявление об особой роли Головкина для Казахстана
Вчера , 11:11
Профи-бокс
©DAZN Уорд разоблачил Канело после отказа от боя за 55 миллионов долларов
Вчера , 09:45
Профи-бокс
©instagram.com/israil_madrimov/ "Новым Головкиным" назвали чемпиона мира из Узбекистана
11 марта, 17:00
Профи-бокс
©instagram.com/besarnimani/ Экс-чемпиона IBF с 26 победами в профи убили в Германии
10 марта, 18:15
Профи-бокс
©Vesti.kz, Турар Казангапов "Поехали". Данияр Елеусинов выступил с интригующим заявлением
9 марта, 15:25
Профи-бокс
©instagram.com/caneloteam Головкин? Канело официально объявил о следующем бое
9 марта, 13:29
Профи-бокс
©Top Rank Названа дата боя Алимханулы с топовым соперником из Британии
9 марта, 10:20
Профи-бокс
©instagram.com/anthonyjoshua Глухим нокаутом завершился бой экс-чемпиона мира со звездой ММА
9 марта, 09:47
Профи-бокс
©Top Rank Алимханулы провел первую дуэль взглядов с топ-боксером из Британии
9 марта, 09:15
Профи-бокс
©Matchroom© В Узбекистане нашли "Нового Головкина". Он стал автором апсета в чемпионском бою
8 марта, 22:19
Профи-бокс
©instagram.com/tbudcrawford Лучший боксер мира удивил выбором соперника. Тот бросал вызов Головкину
8 марта, 16:00
Профи-бокс
©twitter.com/MatchroomBoxing Вечер бокса Джошуа - Нганну получил казахского чемпиона
8 марта, 15:22
Профи-бокс
©PBC Канело получил бой на 15 миллиардов. Есть дата, место и соперник
8 марта, 12:52
Профи-бокс
©Кадр из видео Экс-соперник казахстанского боксера "оформил" нокаут с одного удара: видео
8 марта, 12:08
Профи-бокс
©boxingscene.com Обнародованы гонорары Джошуа и Нганну. Бой уже сегодня
8 марта, 11:44
Профи-бокс
©DAZN Разоблачение Канело: Альварес не хотел драться с Головкиным
8 марта, 10:48
Профи-бокс
©eottm.com Жестким нокаутом за минуту обернулся бой экс-соперника Головкина: видео
7 марта, 23:14
Профи-бокс
©twitter.com/MatchroomBoxing Джошуа vs Нганну: сделали вес и провели дуэль взглядов
7 марта, 19:35
Профи-бокс
©instagram.com/miketyson Тайсон объявил о возвращении на ринг. Известны соперник и дата боя
7 марта, 16:43
Профи-бокс
©Wasserman Boxing В BoxingScene спрогнозировали будущее "Нового Головкина" из Казахстана
7 марта, 08:15
Профи-бокс
©DAZN Головкин обошел лучшего боксера мира. Выше GGG только один
6 марта, 12:26
Профи-бокс
©Wasserman Boxing Названо главное достижение "Нового Головкина" из Казахстана
5 марта, 13:31
Профи-бокс
©boxingscene.com "Новый Головкин" из Казахстана бросил вызов чемпиону миру
5 марта, 12:16
Профи-бокс
©DAZN Головкин подарил боксу главную загадку мира: видео
5 марта, 10:08
Профи-бокс
©instagram.com/meiirim.nursultanov/ "Наследнику Головкина" нашли бой против чемпиона с 18 нокаутами
5 марта, 07:46
Профи-бокс
©DAZN Появились новости о возвращении Головкина и четвертом бое с Канело
4 марта, 16:16
Профи-бокс
©Instagram/wassermanboxing В США определили главную проблему "Нового Головкина" из Казахстана
4 марта, 14:33
Профи-бокс
©instagram.com/muzdi Боксерша-красавица из Казахстана озвучила "причину" землетрясения в Алматы
4 марта, 14:18
Профи-бокс
©instagram.com/sultanzaurbek/ В Великобритании объяснили осечку "Нового Головкина" из Казахстана
4 марта, 12:11
Профи-бокс
©Кадр из видео Скандалом и бегством обернулся дебют ММА-бойца в боксе: шокирующее видео

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus