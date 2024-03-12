Уорд разоблачил Канело после отказа от боя за 55 миллионов долларов

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд раскритиковал абсолютного чемпиона мира в суперсреднем дивизионе Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО) за отказ драться с непобежденным американцем, передают Vesti.kz.

Речь идет о временном чемпионе WBC в суперсреднем весе Давиде Бенавидесе (28-0, 24 KO). Сообщалось, что за этот бой Канело предлагали 55 миллионов долларов.

"Буду ли я критиковать Канело, если он не подерется с Бенавидесом? Безусловно. Что касается резюме Альвареса, вы можете посмотреть на соперников, с которыми он дрался, и люди скажут: "Он бился с тем и с этим". Но в каком состоянии были его соперники, когда он с ними дрался? Канело 33 года, у него два поражения. Когда он дрался с Ковалевым, тот уже был растрачен. Это не был "Крашер", непобежденный парень. Ковалев это потерял. Я не набиваю себе цену, но ты уступаешь мне, когда начинаешь говорить: "Я лучший боец в мире". Ты теряешь меня как болельщика, когда отказываешься драться с лучшими в мире, но при этом требуешь от остальных драться с сильнейшими. Канело - действительно хороший боец, но вы не знаете, насколько хороший, пока он не подерется с другим сильнейшим. Ты не обязан в каждом поединке драться с бойцами из топ-5. Это неразумно и небезопасно. Тебе нужны разминочные бои. Тебе необходимы такие поединки, но когда большинство твоих соперников - такие… Брось, мужик", - сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Breakfast Club Power.

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Ранее Уорд рассказал, что Канело не хотел драться с казахстанец Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), но мексиканца заставили. В итоге Альварес и GGG провели три боя.

Добавим, что свой следующий бой Канело проведет в мае. Его соперником будет экс-чемпион мира в первом среднем весе из Мексики Хайме Мунгия (43-0, 34 КО).

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