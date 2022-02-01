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Убежавший от Алимханулы чемпион мира заинтриговал своим заявлением

Убежавший от Алимханулы чемпион мира заинтриговал своим заявлением
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде (31-0, 19 КО), на бой с которым претендовал казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО), сделал в своем Instagram интригующее заявление.

"Грядут перемены….", - написал американец.

Сейчас все идет к тому, что титульный поединок между Андраде и Алимханулы не состоится. Американец покинет среднюю весовую категорию, а казахстанский боксер проведет встречу за пояс против другого оппонента.

Добавим, что ранее Алимханулы предложили поединок с бразильцем Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО), но тогда южноамериканец потеряет шанс биться за другой титул.


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Метки:
Профессиональный бокс Андраде Деметриус Алимханулы Жанибек

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