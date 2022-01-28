Бегущий от Алимханулы. Андраде - самый недостойный чемпион мира в среднем весе?

К сегодняшнему дню история противостояния казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) и чемпиона мира в среднем весе Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) должна была закончиться объявлением официальной даты его проведения. Однако этого не произошло. Американцу удалось выиграть еще время, чтобы придумать план побега от претендента. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Чемпион WBO с самого начала обозначил свою позицию. Он решил не сталкиваться в ринге с опасным Алимханулы и предпочел найти себе вариант получше. Речь не об уровне Жанибека. С этим у казахстанца все в порядке. Он силен, на подъеме и далеко не мешок.

В случае Андраде на первый план вышла выгода. Американец не блещет в последнее время топовыми боями. Хотя при его ресурсах можно много зарабатывать, попутно вписывая свое имя в историю профессионального бокса.

Только ничего у него не выходит. Поднять солидные деньги не получается - многие лучшие боксеры не дерутся с ним. В его руках только один козырь (не считая мастерства и скилла) - это титул. С ним он хоть как-то может влиять на ситуацию. Причем не только в среднем весе, но и в других.

WBO славится тем, что предоставляет своим чемпионам бонусы при смене дивизиона. Есть возможности не начинать все сначала, а сразу драться либо в элиминаторе, либо сразу в "титульнике".

Именно такую лазейку и ищет Деметриус. С Алимханулы он не заработает суммы, о которых мечтает. Плюс велик риск, что он проиграет нашему боксеру. Тогда дела его будут крайне плохи. Он понимает это, всячески пытаясь избежать такого расклада.

Все бы ничего, но только сам Деметриус много раз пытался стыдить чемпионов. Он призывал к битве, вызывал в ринг. И если у него не получалось их спровоцировать, в многочисленных интервью обвинял в трусости, избегании и так далее.

Да, Андраде - крутой боксер. В определенный период его карьеры и вправду было такое, что некоторые бойцы избегали его. Теперь же он делает это сам. Он откровенно пытается избавиться от обязательной защиты, превращаясь в самого недостойного чемпиона в среднем весе и манипулятора.

Команда работает на пределе - подыскивает ему варианты в других дивизионах. И время играет им на руку. Первоначальные даты торгов сдвинулись. Из-за коронавируса этот процесс переносился. Теперь же и в WBO решили еще дать несколько дней на решение вопроса.

Вряд ли будет достигнута точка соприкосновения. Большая вероятность того, что американец оставит титул, уйдет в дивизион выше, а Жанибек разыграет пояс с другим претендентом. Что же, такой расклад даже еще лучше, так как шансы на победу будут выше, чем против Андраде.

И в любом случае у казахстанца будет шанс стать чемпионом мира. Андраде же останется "бегунком" с намеком на трусость.