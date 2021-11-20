У соперника Головкина слетел третий бой за два месяца

Экс-претендент в среднем весе до 72,6 килограмма валлиец Лиам "The Machine" Уильямс (23-3-1, 18 КО) получил травму и не сможет выступить против британца Криса Юбенка-младшего (31-2, 23 КО) через три недели в Кардиффе. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.

Хотя всего два дня назад они встретились на пресс-конференции, посвященной их запланированному на 11 декабря поединку в Уэльсе.

Бой был бы первым для Уильямса после поражения решением судей от чемпиона WBO американца Деметриуса Андраде (30-0, 18 КО) в апреле.

Пока нет информации о возможной замене.

Таким образом, Юбенк-младший потерял трех противников по медицинским показаниям менее чем за восемь недель. Ранее сорвались немцы Свен Эльбир (18-1, 14 КО) и Анатолий Муратов. Последний, кстати, уроженец Талдыкоргана. При этом британец подрался в октябре с немцем армянского происхождения Ваником Авдияном (28-2, 11 КО), забив его за пять раундов.

Ранее сообщалось о бое Юбенка-младшего против казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), который планируется весной следующего года на стадионе "Уэмбли".