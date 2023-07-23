Турсынбай Кулахмет высказался о своей победе поле долгой паузы

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (5-1, 4 КО) прокомментировал свою победу нокаутом, сообщают Vesti.kz.

Он выступил на вечере бокса в Дубае (ОАЭ), где во втором раунде победил колумбийца Хоэлья Хулио. Этот бой стал для казахстанка первым с октября 2021 года.

"Альхамдулиллах, я вернулся", - написал Кулахмет на своей странице в Instagram.

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