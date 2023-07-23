Чемпион Азии по боксу из Казахстана вернулся спустя 1,5 года простоя и вырубил соперника

Казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет вернулся после длительного простоя, передает корреспондент Vesti.kz.

В октябре 2021 года он был нокаутирован в бою за титул WBC International, который состоялся в рамках шоу в Лондоне (Англия). Для казахстанца то поражение стало первым в карьере и с тех пор на ринг он не выходил.

Теперь же Кулахмет выступил в рамках шоу в Дубае (ОАЭ). Его соперником стал опытный колумбиец Хоэль Хулио, имеющий 33 досрочных выигрыша.

Поединок среднего веса будет рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором победой Кулахмета нокаутом. Эта победа стала для казахстанца пятой в профи и четвертой досрочной, тогда как его соперник проиграл в 17-й раз.

В любителях боксер становился чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.

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