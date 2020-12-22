Трилогия "Канело" - Головкин утратит смысл после 2021 года - главред The Ring

Главный редактор авторитетного журнала The Ring Даг Фишер поделился мнением по поводу третьего поединка мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (54-1-2, 36 KO) и казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 KO).

По его мнению, это противостояние уже практически утратило свою актуальность.

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"Было приятно увидеть GGG после большого простоя, но, несмотря на четыре оформленных нокдауна, он все же потерял в активности. И да, восстановить форму - это одно, но вернуть молодость - совсем другое. В апреле GGG исполнится уже 39 лет. Что есть, то есть.

DAZN изо всех сил стараются свести его с "Канело", но на данный момент мне это неинтересно. К сожалению, деньги могут перевесить мои предпочтения. Но если это и должно произойти, то в 2021 году, иначе эта тема надоест так же, как и бой Кроуфорд - Спенс. Мне бы лично хотелось, чтобы "Канело" вновь поднялся в полутяжелый вес", - написал Фишер в колонке.

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Напомним, первый бой Головкина и "Канело" (в сентябре 2017-го) закончился спорной ничьей, а второй (в сентябре 2018-го) - минимальной победой мексиканца.

На днях боксеры вернулись в ринг. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету, а "Канело" решением судей выиграл у британца Каллума Смита.