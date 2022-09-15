Тренер Головкина сделал заявление о судействе перед трилогией с "Канело"

Американский тренер Джонатан Бэнкс, работающий с казахстанцем Геннадием Головкиным, в интервью корреспонденту Vesti.kz в Лас-Вегасе прокомментировал предстоящую трилогию с Саулем "Канело" Альваресом. Он отметил, что не переживает по поводу судейства в пользу мексиканца.

- На ваш взгляд, насколько комфортно будет Геннадию во втором среднем весе?

- Геннадий - настоящий средневес. Но второй средний вес - хорошо, очень хорошо (отметил на русском. - Прим. ред.).

- Головкин будет драться с "Канело" в третий раз, но для вас с качестве его тренера это первый поединок. Не испытываете давления?

- Никакого давления. Это просто бой.

- А какую разницу для себя вы отметили между предстоящим боем и двумя предыдущими?

- Оба боксера - другие. Первые два боя "Канело" был более мелким, теперь он будет более крупным.

- Но даже на примере недавнего боя с Биволом мы видели, что судьи все еще помогают "Канело" в Вегасе.

- Я об этом не думаю. Ты контролируешь то, что можешь. Не можешь контролировать судей, можешь контролировать то, что зависит от тебя. Нокаут - всегда лучший способ, чтобы выиграть, потому что тогда судьи не будут решать. Но быть заточенным только на это невозможно.

Димаш Кудайберген исполнит гимн Казахстана на трилогии Головкин - "Канело"

Напомним, что трилогия, как и два предыдущих поединка, пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США). По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября. Ранее стало известно, что в прямом эфире его покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

На кону будут стоять только пояса "Канело", который является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!