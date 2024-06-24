Тренер Головкина сделал признание о казахстанском боксере

Американский тренер Джонатон Бэнкс в интервью Boxingscene на примере Джорджа Формана, Геннадия Головкина и Деонтея Уайлдера порассуждал о том, как сила в боксе помогает побеждать более мастеровитых соперников, передают Vesti.kz.

Бэнкс, к слову, был тренером Головкина в его последних боях.

- Ваши мысли о силе удара, когда речь идет о боксе с такими великими панчерами, как Джордж Форман, Деонтей Уайлдер и Геннадий Головкин.

- Если говорить о Джордже Формане, а люди этого не понимают, то правила в тяжелом весе появились благодаря ему. Перчатки, которые они использовали, были изменены из-за него. Вот почему они были увеличены до 10 унций, потому что Джордж Форман мог ударить человека так сильно, что ломал ему руку. Поэтому им пришлось надеть на тяжеловесов более тяжелые перчатки. Подумайте об этом. Майк Тайсон - это совсем другая атмосфера. Когда ты получаешь удар от такого парня, то просто засыпаешь. Это панчер другого калибра. Посмотрите на этих самых сильных панчеров в истории, посмотрите на их резюме. Они не имеют ничего общего с мастерством. Большинство парней, возможно, более искусны, чем панчеры. Как только их ловят, они как будто засыпают.

Головкин последний раз боксировал в сентябре 2022 года, когда в трилогии судейским решением уступил мексиканцу Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). В феврале он стал новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК).

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