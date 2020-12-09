Травма, поход в посольство, бешеная мотивация и рекордная защита. Бэкграунд возвращения GGG на ринг

Поклонники казахстанского боксера Геннадия Головкина долгое время находились в напряжении. И, наконец, не так давно они вздохнули с облегчением: история с проведением обязательной защиты титула разрешилась положительно. GGG готовится к возвращению на ринг, есть шанс установить рекорд, а соперник обладает бешеной мотивацией.



Корреспондент Vesti.kz составил краткую, но емкую презентацию предстоящего "титульника".



Организационные камни



Их, камни, собирать пришлось очень долго. Стороны практически целый год натыкались на барьеры, перенося поединок из месяца в месяц, из недели в неделю. Особый вклад в это внесла действующая пандемия.



Не будь коронавируса, GGG с поляком Камилом Шереметой встретился бы уже давно, решив в этом году сразу несколько задач. Наверняка в начале года был бы Шеремета, а на осень-зиму подписали бы топового бойца.



В итоге же пришлось находиться в режиме ожидания, не позволяя себе отдыхать. Все время пришлось поддерживать форму и тонус, ведь никто не знал конкретные даты выхода на ринг.



Кстати, одной из причин переноса стала травма Головкина. О ней сообщили в феврале. Казахстанец получил повреждение голеностопа. И тогда было принято решение перенести бой на конец весны-начало лета (их, переносов, потом было огромное количество).







Поляк даже пошутил на тему чехарды с датами, сфотографировавшись на фоне посольства Казахстана в Польше.



"Я взял дело в свои руки! Посетил посольство Казахстана, потому что не могу больше ждать! Когда же наконец этот бой?!" - написал под фото Шеремета.



В итоге поединок мы получили только лишь в конце 2020-го. С момента появления информации о Головкин - Шеремета прошел год. И хочется надеяться, что никаких форс-мажоров не будет и мы 18 декабря увидим чемпиона в деле.



Золотая линия



Она у каждого своя. И, безусловно, завоевание/защита титула, его сохранение - очень важное событие в карьере каждого боксера. Однако GGG уже этим не удивишь. За всю свою деятельность он столько раз переживал этот момент. Каждый из них, уверены, запомнится ему.



Но есть и другие цели. В бою против Шереметы, например, Головкин может в рекордный 21-й раз защитить титул чемпиона мира. Он мог это сделать во втором бою против Сауля Альвареса, однако уступил, отсрочив установление достижения на несколько поединков.







В свою очередь Шеремета имеет бешеную мотивацию. Это самый важный и большой его шаг в карьере профи-боксера. И поединок должен стать определяющим: либо проявить себя, либо продолжить прозябать в зале, ожидая суперпредложения из США.



Так что стимулы имеют масштабы катастрофы, акценты расставлены. Шеремета уже в США - есть время на адаптацию. Главное, чтобы он не перегорел до боя. Иначе на ринге будет просто тень, которой GGG преподаст урок бокса. Даже не урок, а сразу наказание за неправильно выполненное домашнее задание.



Ранний нокаут, сюрприз, вся дистанция



Эксперты склоняются к тому, что поединок продлится ровно столько, сколько захочет Головкин. И есть большая вероятность, что он предпочтет подышать, поработать, стряхнуть с себя пыль, осевшую во время простоя.



Это, в свою очередь, предоставит некоторые шансы Камилу для того, чтобы удивить всех. Правда, реализовать попытки будет очень сложно. Вряд ли GGG даст ему свободу. Напротив, казахстанец будет контролировать бой, вынуждая соперника боксировать в сложнейших и душных условиях.



Также вероятным исходом может стать и ранний нокаут. Головкин способен вырубать с одного удара. Шеремета же божественной защитой не отличается. И пара ударов точно придутся в цель в начальных раундах. Кто знает, как героически он может держаться.







Микроскопические проценты отдаются на то, что поляк преподнесет сюрприз, заставит всех замолчать на некоторое время, одержав победу над GGG. Сложно в это поверить, но учитывать стоит. Ведь прогноз - дело неблагодарное.



Мнения



"Несмотря на то, что в боксе никогда нельзя загадывать наперед, а в ринге может случиться едва ли не что угодно, очевидно, что Шеремета - не соперник Головкину. Это евроуровень, который Геннадий перерос еще во времена выступления за германский Universum.



На беду поляка, у него даже удара, чтобы в теории внезапно огорошить GGG, как такового нет. Переработать Головкина на дистанции боя? Тоже слабо верится. Даже в свои 38 и даже после ухода от Абеля Санчеса Геннадий остается обладателем очень приличного уоркрейта.



Учитывая, что GGG провел вне ринга уже больше года, он наверняка сознательно растянет свое Big Drama Show, дабы продышаться и вновь насладиться ощущением реального поединка. Но все же вряд ли настолько, чтобы Шеремета мог рассчитывать услышать финальный гонг", - сказал шеф-редактор vRINGe.com Антон Горюнов.



"Головкина не видели в деле больше года. Это самый большой простой в его карьере. Интересно взглянуть на физическую форму GGG. Даже такой неискушенный оппонент, как Шеремета, покажет готовность казахстанца к большим боям. Сенсация возможна, ведь в боксе всякое случается.

Я не считаю бой проходным. Вполне вероятно, что это разминка перед решающей битвой с "Канело", - отметил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКафери.







"Исход этого поединка практически не вызывает сомнений. Даже если Головкин проведет не самый лучший бой, то его класс намного выше. Нокаутировать GGG не представляется возможным. Однако нельзя забывать, что это рекордная защита титула. Она имеет особое значение для казахстанского чемпиона. Я думаю, что с мотивацией проблем у него не будет. Шеремета понимает свой статус аутсайдера и постарается прыгнуть выше головы. Именно эти факторы делают предстоящий бой интереснее", - заключил редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон.



Можно много оформить фраз, мнений и ожиданий. Но подавляющее большинство будет о победе Головкина. Трудно найти человека, кто сейчас искренне верит в поляка, разве что его родственники и команда.



Сами боксеры открыто еще не обращались друг к другу. Для этого у них будут пресс-конференции. Также не было и грязного трэштока - все в пределах взаимного уважения.



Головкин показал подготовку к рекордной защите титула



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