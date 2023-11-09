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Том Леффлер нашел "наследника Головкина"

Том Леффлер нашел "наследника Головкина"
©twitter.com/gggboxing

Известный промоутер Том Леффлер назвал боксера, который может повторить путь его подопечного - казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), бывшего чемпиона мира в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

"Наследником GGG" функционер считает ирландца Каллуму Уолша (8-0, 7 KO). В ночь с 9 на 10 ноября проспект, владеющий поясом WBC Silver в первом среднем весе, проведет бой с Исмаэлем Вильярреалом (13-1, 9 КО) на Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

На этой же арене Головкин в 2013 году победил Кертиса Стивенса техническим нокаутом в 8 раунде.

"Каллум Уолш станет хедлайнером турнира в "Мэдисон Сквер Гарден" перед UFC 295 в Нью-Йорке в отличном поединке против Исмаэля Вильяреала. 10 лет исполнилось с того дня, когда GGG впервые выступил в качестве хедлайнера на этой арене против Кертиса Стивенса", - заявил Леффлер.

Промоутер увидел схожесть между Уолшом и Головкиным:

"Учитывая конкурентоспособность и харизму Каллума, создается впечатление, что мы воссоздаем ситуацию с GGG, когда он смог успешно выступать на обоих побережьях: в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Каллум имеет рекорд 8-0 с семью нокаутами, ему 22 года, и у него большое будущее. Его тренирует член Зала славы Фредди Роуч... Я думаю, что у Каллума есть все задатки мировой суперзвезды", - добавил он.

Ранее Леффлер разоблачил Сауля Канело Альвареса: по словам промоутера, мексиканец несколько лет избегал боя с Головкиным "после разгромного поражения в спарринге".

Преемник Головкина? У Казахстана появился новый "король бокса"

Последний раз 41-летний Головкин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Лас-Вегасе проиграл в трилогии Альваресу.

Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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