Разоблачение Канело: Альвареса уличили в страхе перед Головкиным

Известный промоутер Том Леффлер поделился мнением по поводу противостояние между его бывшим подопечным - казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Леффлер высказал версию, что спарринг между Головкиным и Альваресом, который они провели в 2011 году, мог повлиять на решение мексиканца не спешить с поединком против казахстанца.

Один из подписчиков в твиттере спросил промоутера рассказать, как Головкин "размазал" Канело в спарринге, на что тот ответил:

Канело сделал неожиданное признание о бое с Головкиным

Напомним, первый бой между Головкиным и Канело состоялся в Лас-Вегасе в 2017 году и закончился спорной ничьей. Ровно через год там же мексиканец одержал победу решением судей.

В сентябре 2022-го соперники закрыли трилогию на "старом месте", где победителем вновь вышел Альварес.

Головкину "засчитали" две победы над Канело Альваресом

That’s a question for @dougiefischer or Abel Sanchez, they were both there in Big Bear for the sparring with Canelo many years before they fought. Might be a reason why Canelo didn’t fight GGG in 2016 when the WBC ordered it and after all parties had agreed to allow Canelo one…