Разоблачение Канело: Альвареса уличили в страхе перед Головкиным

Известный промоутер Том Леффлер поделился мнением по поводу противостояние между его бывшим подопечным - казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Леффлер высказал версию, что спарринг между Головкиным и Альваресом, который они провели в 2011 году, мог повлиять на решение мексиканца не спешить с поединком против казахстанца.

Один из подписчиков в твиттере спросил промоутера рассказать, как Головкин "размазал" Канело в спарринге, на что тот ответил:

"Это вопрос к Дугласу Фишеру или Абелю Санчесу (экс-тренер GGG), они оба были в Big Bear во время спарринга Головкина с Канело за много лет до того, как они подрались. Возможно, это причина, по которой Канело не стал драться с GGG в 2016 году, когда WBC назначил этот бой, и после того, как все стороны согласились дать Канело возможность провести одну защиту титула, прежде чем ему пришлось сразиться с GGG в качестве давнего обязательного претендента".

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Напомним, первый бой между Головкиным и Канело состоялся в Лас-Вегасе в 2017 году и закончился спорной ничьей. Ровно через год там же мексиканец одержал победу решением судей.

В сентябре 2022-го соперники закрыли трилогию на "старом месте", где победителем вновь вышел Альварес.

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