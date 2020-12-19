"Технически все еще грозен". Эксперт ESPN объяснил победу Головкина нокаутом в бою за два титула

Авторитетный американский журналист Стив Ким из ESPN прокомментировал выступление казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) в бою с обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-1, 5 КО) из Польши.

Поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе стал главным событием вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США). По ходу боя Головкин четыре раза отправил соперника в нокдаун и после седьмого раунда угол Шереметы отказался от продолжения.

Обнародовано имя следующего соперника Головкина и дата боя

"Сегодня вечером Головкин показал более качественный переход от атаки в защиту и наоборот, большую вариацию ударов, помимо джеба. Думаю, свободное время и отдых, проведенные вдали от Big Bear, пошли на пользу GGG.

Cегодня GGG в 38 лет выглядел парнем, с которым вам не захочется встречаться вновь. Опять же, давайте дождемся "настоящих" поединков. Некоторые из тех вещей, о начале внедрения которых мне рассказывал Джонатон Бэнкс, сегодня вечером были очевидны.

Будет интересно посмотреть, что произойдет в противостоянии Геннадия с кем-то, у кого будет более наступательный арсенал. Ноги Головкина не совсем на месте, и ему приходится больше выбирать позиции. Технически он все еще грозен, но происходит эрозия навыков, что естественно. Он все еще очень крепок для среднего веса", - написал Ким в твиттере.

Стангрит разобрал победу Головкина нокаутом и высказался о трилогии с "Канело"

Таким образом, Головкин в 21-й раз успешно защитил титул, побив рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Для Шереметы это поражение стало первым в карьере.